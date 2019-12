Sergio Herman opent derde restaurant in Antwerpen

‘Le Pristine’, zo zal het nieuwe restaurant van Sergio Herman heten. Na Frites Atelier en sterrenrestaurant The Jane opent de Nederlandse kok binnenkort een derde restaurant in Antwerpen, in de Lange Gasthuisstraat. De opening van Le Pristine staat gepland voor midden april.

Het concept van het ‘fine casual dining project’ Le Pristine: Zeeuwse terroir met Italiaanse flair. Sergio Herman is de bezieler van het restaurant, maar zal evenwel niet zélf achter het fornuis staan. ,,Sergio is nog volop bezig met het ontwerpen van het concept en het menu", laat zijn woordvoerder weten. ,,Er zullen twee chefs aangesteld worden, chefs die al ervaring hebben in de restaurants van Sergio Herman.” Wie die chefs zullen zijn, en wat er op het menu zal staan, wordt pas in februari bekendgemaakt.

Modewijk

Le Pristine, met enerzijds Le Pristine restaurant en anderzijds Le Pristine café, opent midden april aan de Lange Gasthuisstraat 13, het hart van de modewijk in Antwerpen. Het restaurant komt naast de bekende modezaak Verso te liggen, en de eigenaars van Verso worden ook investeerder in het restaurant. ,,Le Pristine opent in een wijk met veel high end modezaken, en ook zij zien de meerwaarde van zo’n restaurant in de buurt.”

De naam Le Pristine komt van het Engelse woord ‘pristine’ en betekent puur en authentiek. Het Franse lidwoord ‘le’ moet de zaak een Franse touch geven, want ook het interieur zal geïnspireerd zijn op een Franse bistro. Waar er bij Le Pristine gewerkt wordt met reservaties en walk-ins, wordt Le Pristine café een plek voor enkel walk-ins. Sergio opent hiermee zijn vijfde restaurant, na The Jane** in Antwerpen, Pure C**, AIRrepublic* en Blueness in Cadzand. Daarnaast is hij mede-oprichter en culinair verantwoordelijk voor Frites Atelier in Antwerpen.