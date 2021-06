Sergio Herman verkoopt zijn tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen

Sergio Herman verkoopt zijn aandelen aan zijn zakenpartner Nick Bril, de Nederlandse chef-kok met wie hij zeven jaar geleden The Jane opende, zo meldt de Vlaamse site De Morgen . In de praktijk was het sinds vier jaar Bril die de dagelijkse gang van zaken regelde: Herman hield zich daarmee niet meer bezig. De twee chef-koks kennen elkaar sinds Bril als jonge kok van 19 werkte in de keuken van Hermans restaurant Oud Sluis in Nederland.

The Jane kreeg twee Michelinsterren, scoorde 18 op 20 bij Gault&Millau en is lid van Les Grandes Tables du Monde. Herman en Bril gaan volgens de krant zonder ruzie uit elkaar. Herman stelt met trots terug te kijken op zijn tijd in Antwerpen. Hij zegt zich vooral te gaan richten op de internationale groei van zijn culinaire bedrijf. Daar hoort ook het restaurant Le Pristine in Antwerpen bij.

Bril meldt in De Morgen dat hij vooral in de eerste fase van het restaurant uitgedaagd werd, als chef en als mens. ,,Het was een mooi traject. Daardoor ben ik alleen nog maar meer gemotiveerd om The Jane Antwerp nog verder te laten groeien.” Geruchten over onenigheid tussen de chefs veegt de woordvoerder van het restaurant van tafel. ,,De overeenkomst is het logische gevolg van een evolutie die zich achter de schermen al jaren geleden voltrok. Sergio is al een tijdje niet meer aanwezig in The Jane, de twee chefs waren enkel zakelijk nog partners. Er is nu beslist dat ook dat wordt stopgezet.”