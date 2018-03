Shane Kluivert (10) kookt altijd met 'een beetje liefde'

In zijn boek verzamelde de in Barcelona woonachtige Shane - met een YouTube-fanschare van ruim 63.000 fans - zijn favoriete ontbijt- en snackrecepten en geeft hij ook maaltijden voor de hele familieprijs. Zo zijn de kipkluifjes van opa favoriet en bakt hij zonder moeite bakjes granola voor de hele week.

Als hij thuis kookt, dan voegt hij een beetje extra liefde toe. ,,Ik kijk altijd naar hun bord of dat dan wel leeg is en dat is zo. Dus ik geloof wel dat ze het echt lekker vinden", aldus de ondernemende tiener eerder.

What a day! #boeklancering #teamshane #trots #kokenmetshane #shanekluivert Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Mar 2018 om 10:20 PDT

I made this video in holland for my cookbook 😊👨🏽‍🍳#fun 🥣🍽 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 5 Mar 2018 om 23:23 PST

Sunday morning making granola for the whole week 💙💪🏾💛 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 11 Mar 2018 om 0:14 PST

Om de uitgave van zijn boek te vieren, deelt Shane twee recepten met ons en een tip van de chef. ,,Het belangrijkste dat ik geleerd heb, is dat je altijd iets moet proeven, want dan weet je pas of je iets lekker vindt."

Rijst met kousenband en kip

Volledig scherm © Mitchell van Voorbergen

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 300 g pandanrijst

- 2 teentjes knoflook, fijngehakt

- 1 ui, gesnipperd

- 300 g kipfilet, liefst biologisch

- 500 g kousenband, in kleine stukjes

- 4 eetlepels zoute ketjap

- Zwarte peper

- Olie om in te bakken

Benodigdheden:

- Pan

- Koekenpan

Bereidingswijze (bereidingstijd 20 minuten):

- Kook de pandanrijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

- Verhit een beetje olie in een wokpan. Bak hierin de knoflook en de ui tot ze goed beginnen te geuren.

- Snijd de kipfilet in blokjes. Vergeet niet de snijplank hierna goed schoon te maken met koud water, voor je er iets anders op gaat snijden.

- Doe de stukjes kipfilet bij de ui en knoflook in de wokpan. Wok ze 5 minuten op hoog vuur, tot ze aan alle kanten bruin zijn en bijna helemaal gaar vanbinnen

- Doe de kousenband, ketjap en wat peper erbij in de pan. Ga door met wokken tot de kousenband en de kip gaar zijn. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Snijd een stukje kip door door om te controleren: de kip moet helemaal wit zijn aan de binnenkant.

- Serveer de kip en kousenband met de rijst.

Groentecakejes met ei

Volledig scherm © Mitchell van Voorbergen

Ingrediënten (voor 8 cakejes):

- 5 eieren

- ½ ui, gesnipperd

- 1 paprika, in blokjes

- 50 g broccoli, in kleine roosjes

- 50 g wortel, in blokjes

- 50 g tuinerwtjes uit de diepvries

- Peper en zout

Benodigdheden:

- Muffinbakvorm voor 12 muffins of 8 muffinvormpjes

- Kookpan

- Mengkom

Bereidingswijze (bereidingstijd 15 minuten):

- Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een muffinvorm goed in met boter of olie.

- Kook de stukjes broccoli en wortel 2 minuten, zodat ze alvast een klein beetje gaar zijn.

- Breek de eieren in een kom. Doe er peper en zout naar smaak bij en klop de eieren een klein beetje zodat de eidooiers vermengd zijn met het eiwit.

- Verdeel de groenten over de kuiltjes van de muffinvorm en schenk die daarna vol met het geklopte ei.

- Bak de groentecakejes in het midden van de oven in 10-12 minuten gaar.