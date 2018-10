'Shotjes wijn' haal je voortaan bij Appie

,,We wilden iedereen de kans geven om thuis een eigen wijnproeverij te organiseren. Proeverijen zijn tegenwoordig heel populair en met deze box kunnen mensen nu ook thuis in gezelschap van twee of drie thuis experimenteren, aldus Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder van de grootgrutter.



Voor nog geen tientje heb je drie soorten wijn. Ze zitten in een doosje als een stel dikke sigaren. Ook is meer informatie bijgevoegd over de soorten wijnen in de 'tubes'. De dozen zijn verkrijgbaar bij grote filialen van AH en binnenkort ook online.



,,De tubes zijn 100 ml per stuk en zijn daarmee de precieze afmeting van een glas wijn. De box bevat drie soorten nieuwe wijnen: Porcupine Ridge Merlot, Castaño Macabeo Bio en Puklavec&Friends Cabernet Sauvignon&Merlot. Mocht de wijn bevallen en de tubes niet toereikend zijn, dan kan de consument dezelfde flessen wijn van normale grootte in de winkel kopen.



De 'tubes' doen denken aan een reageerbuis of een miniflesje wijn dat reizigers in het vliegtuig krijgen bij hun maaltijd.