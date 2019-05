Silvia en Christian maken ‘rebelse’ jenever met een recept uit 1630

Dit verhaal gaat over jenever. Over een oud recept van omstreeks 1630, toen Weesp nog niet door Schiedam was verslagen als belangrijkste jeneverstad van het land. Het gaat over experimenteren in de keuken, illegale handel in destillatiekolommen en kleinschalig, ambachtelijk werken.



Maar eerst wil Christian Pfeiffer – molenaar, raadslid, beleidsmedewerker van erfgoedvereniging Heemschut én jeneverstoker – genieten van het uitzicht vanaf molen De Vriendschap. Zijn vrouw, die hij ‘het morele kompas van Anker Weesp’ noemt, is nog onderweg.



,,De molen is waar het hele verhaal begint,” had hij gezegd bij het maken van de afspraak. Nu blijkt dat hij het niet alleen over de jenever van Anker Weesp had. ,,Mijn betovergrootvader kwam vanuit Duitsland naar Weesp om molenaar te worden. Ik ben vijfde generatie molenaar.”