Singapore eerste land dat kipnuggets toestaat die zijn gemaakt in een laboratorium

Koken & etenSingapore heeft de Amerikaanse start-up Eat Just toestemming gegeven om zijn kippenvlees dat in een laboratorium is gekweekt op de markt te mogen brengen. Hiermee is het de eerste regering die de verkoop van kweekvlees toestaat.

Het product is gemaakt van dierlijke cellen zonder het slachten van kippen. In Singapore zullen ze het verkopen als een kipfilet met paneermeel en kruiden, vergelijkbaar met kipnuggets, onder het merk ‘GOOD Meat’, meldt Aljazeera. In een interview zegt ceo Josh Terick dat het hetzelfde smaakt als echte kip.

Eat Just werkt samen met de lokale fabrikant Food Innovation en Resource Centre om de gekweekte kip te maken. Het bedrijf is bezig met het aanschaffen van meer apparatuur om het product aan restaurants en uiteindelijk ook supermarkten te kunnen verkopen.

Het product zal de eerste zes maanden prijziger zijn dan echte kip. ,,De kosten zullen in de loop van de tijd dalen naarmate het bedrijf een wereldwijde schaal opbouwt”, aldus Tetrick. Toch kan dit even duren aangezien kip één van de goedkoopste soorten eiwit is. In de Verenigde Staten is het de meest verkochte vleessoort.

Meer tijd en moeite

In Singapore zijn hamburgers een eventuele volgende stap. Eat Just is van plan om in de eerste helft van volgend jaar een aanvraag in te dienen voor rundvlees gemaakt in het laboratorium. Het goedkeuringsproces voor kweekvleesproducten verloopt trager in Europa en de VS. Volgens Tetrick stopt Singapore er simpelweg meer tijd en moeite in.

In Nederland staat de ontwikkeling van kweekvlees nog in de kinderschoenen. Pas over enkele jaren zullen hamburgers van kweekvlees verkrijgbaar zijn. Twee jaar geleden probeerde het Amerikaanse Eat Just al voet aan de grond te krijgen in ons land, maar dat lukte niet omdat kweekvlees in de Europese Unie nog niet wordt toegestaan.

Of kweekvlees aanslaat, hangt af van de mate waarin mensen producten als een ‘laboratoriumkroket accepteren. Hierover vertelt professor Mark Post - zelf betrokken bij het ontwikkelen van kweekvlees - in deze video:

