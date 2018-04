Singapore krijgt echte Brabantse friet

Koken & etenMartin Zwerts bakt ze bruin in Singapore. Zijn wereldberoemde friet uit Eindhoven gaat internationaal. Hij krijgt een frietrestaurant met zijn naam erop in de stadstaat. 'Wat een ongelofelijk land is dit.'

,,Het is een fantastisch land maar nondedju wat zijn ze eigenwijs in Singapore." Inmiddels drie dagen in de Singapore is Martin Zwerts nog nauwelijks bekomen van de cultuurshock. De Eindhovenaar is in Singapore om ze daar te leren waar hij in Eindhoven 'wereldberoemd' om is: friet bakken.

Precies een jaar geleden werd Zwerts benaderd door JayD Kim, een zakenman uit Singapore. Of hij interesse had om samen met Kim een keten van cafetaria's te openen in Azië. Googelend naar de beste friet was Kim iedere keer bij Friture Martin Zwerts uitgekomen. Een mailtje en twee telefoontjes later stond Kim met een collega in Eindhoven om te kijken hoe Zwerts dat nou eigenlijk doet. Morgen opent de eerste Martin Zwerts-flagship store in Singapore.

Zwerts zelf werd een paar dagen geleden al ingevlogen om het personeel van Martin Zwerts Potato Daddy, zoals de zaak heet, te trainen. Om precies dezelfde kwaliteit te bakken als in Eindhoven. ,,En dat valt nog niet mee", verzucht Zwerts aan de telefoon.

Harde hand

,,Als ik er naast sta is het ja, ja, ja, maar zo gauw ik mijn kont omdraai doen ze het weer helemaal anders. Er is dus even een harde hand nodig, maar het komt goed. Ik heb al wat voorbijgangers laten proeven en ze vinden het fantastisch. Zaterdag gaan we open voor publiek. Als ik zie hoeveel volk er hier op straat loopt, moet het wel een succes worden."



Bij Potato Daddy kunnen klanten voorlopig alleen terecht voor friet. ,,Ik wil ze ook leren om kroketten te draaien maar ze moeten eerst de friet op orde hebben. Ik blijf na de opening nog een paar dagen om waar nodig bij te springen.''

Takkenherrie

Een internationale carrière voor een gewone Eindhovense jongen. Zwerts is er best trots op. ,,Wat een ongelofelijk land is dit. De hele dag dertig graden, zo vochtig als wat en het is overal een takkenherrie. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Er staan hier zelfs bomen op de flatgebouwen. En dan gaan ze hier straks mijn friet verkopen. Als de televisie en krant morgen geweest zijn herkennen ze me misschien wel als Potato Daddy."

Volgens Zwerts heeft Kim nog grotere plannen met zijn friet. ,,Hij wil uiteindelijk cafetaria's in heel Azië. De eerstvolgende komt in Korea, dat heeft hij al verklapt."