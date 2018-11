Sint krijgt chocoladebier tijdens de intocht

Populair

Het chocolade bier is alleen te koop bij speciaalzaken in Zaandam en de brouwerij zelf. Na de Sinterklaasdagen, wordt hetzelfde bier, maar dan in een ander jasje, verkocht onder de naam Winter warming Chocolate Porter.



Speciaalbieren zijn nou eenmaal populair, volgens Biere. ,,Er wordt voldoende geëxperimenteerd in de wereld van bier.’’ Zo is ook deze smaak tot stand gekomen, en het beviel goed’’, aldus Biere.



Dat speciaalbier populair is, bleek deze zomer in het jaarlijkse Nationale Bieronderzoek van de Nederlandse Brouwers. Nederlandse bierdrinkers blijken steeds vaker voor speciaalbier en alcoholvrije of -arme bieren te kiezen.



Vier op de vijf bierdrinkers geeft aan weleens te kiezen voor speciaalbier. Dit is een kleine stijging in vergelijking met vorig jaar (77 procent). Een belangrijke bevinding was dat consumenten steeds bewuster worden van het aanbod in bieren en ook bewuster kiezen.