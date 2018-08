Recept van de dag: Slaatje shoarma

Koken & eten Arts: Van '8 tot 8' eten kan wonderen doen voor je darmen

25 augustus Het is goed om je maaltijden binnen 12 uur tijd te consumeren en daarna 12 uur niets te eten. Dat is het advies van de arts Rangan Chatterjee. Zo'n eetwijze is volgens hem goed voor je darmen, voor je immuunsysteem en voor het behouden van een gezond gewicht.