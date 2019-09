Slager Herman slacht nog zelf: Elke dag vlees is echt niet nodig

Zelfslachtende slager. Het is niet te missen. Het staat groot op de gevel en op de witte werkjas van Herman ter Weele. Een open deur? Slagers slachten toch altijd zelf? ,,Zeker niet. Vraag maar eens bij de slager waar de slachterij is.”



Bij Herman ter Weele in Oene is het iedere maandag slachtdag. De dieren worden aangevoerd en gaan korte tijd op stal waarna de slacht volgt. Wekelijks slacht hij in de slachterij achter de slagerswinkel twintig runderen, twintig varkens, lammeren en verwerkt hij nog eens zestig procent van het wild dat wordt geschoten in Nederland.