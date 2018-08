Slecht humeur? Wees lief voor je darmen!

Er is namelijk een reden waarom de buik het tweede brein genoemd worden. Ons enterische zenuwstelsel, een netwerk van miljoenen neuronen, verzendt en ontvangt immers signalen van ons brein naar onze buik en vice versa. Dus als je darmen niet tevreden zijn, zijn je hersenen dat ook niet en omgekeerd. Daarom krijg je als je nerveus bent bijvoorbeeld ook last van je darmen en loop je slechtgehumeurd rond als je een paar dagen te veel fastfood gegeten of te veel alcohol gedronken hebt.

Maar hoe werkt het dan precies? Een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Gastroenterology’ onderzocht het verband tussen je gemoedstoestand, depressie en darmgezondheid. Daarvoor bestudeerden de onderzoekers patiënten die leden aan het prikkelbaar darmsyndroom en depressie, om te kijken of probiotica en een verbeterde darmgezondheid hun symptomen van depressie kon verlichten. Wat bleek? De patiënten die probiotica namen hadden twee keer minder last van depressieve gevoelens in vergelijking tot de groep patiënten die een placebo innam.