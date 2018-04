'Sleep je vet niet mee, maar gebruik het als brandstof'

Wat is een supervetverbrander? ,,Dat is iemand die zijn eigen lichaamsvet gebruikt als bron van energie. Hij of zij voelt zich daardoor fitter, energieker en ook mentaal scherper dan mensen die vooral suikers verbranden. Supervetverbranders blijven ook beter op gewicht zonder allerlei crashdiëten te volgen of ingewikkelde schema's aan te houden.''

Hoe word je een supervetverbrander? ,,Het is een combinatie van de juiste voeding en beweging. Stressreductie is belangrijk, want spanning kan voor extra kilo's zorgen. Door bewerkte voeding en pakjes en zakjes krijgen we een overdosis suiker binnen die niet alleen leidt tot gewichtstoename, maar ook zorgt voor een constant hongergevoel. Daardoor blijf je snaaien en de koelkast aanvallen en beland je in een vicieuze cirkel. Wat betreft voeding: eet drie keer per dag vooral onbewerkte producten, beperk inname van suikers en snelle koolhydraten en laat de tussendoortjes staan. En ga niet voor light of zero. Eigenlijk zoals we in de jaren 50 deden.''

En hoe zit het met bewegen?

,,Ga niet een keer per week vier uur keihard sporten. Maar beweeg dagelijks voldoende door te wandelen, fietsen, tuinieren of trap te lopen. Het is goed om daarnaast hard te lopen, te roeien of squashen of tennissen. Je vetverbranding komt extra op gang als je dat nuchter doet: voor je ontbijt of vlak voor het avondeten. Of zet in de herfst of de winter de verwarming eens op 16 of 17 graden. Regelmatig zie ik mensen tijdens trainingen of lopen volop gaan voor sportdrankjes of -gelletjes. Spullen boordevol suikers. Ik zeg altijd: water is de beste sportdrank. Ik kan - mits goed voorbereid - een halve marathon lopen op een paar slokken.''