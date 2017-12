Slim? Britten drinken warme whiskey bij griep

In Groot-Brittannië wordt namelijk een drankje gebruikt met whiskey. Deze 'hot toddy' is voor de Engelsen al jaren dé oplossing tegen een verkoudheid. Het is een 100% natuurlijk drankje op basis van water, honing en natuurlijk whiskey.

Lees ook Sterke drank maakt agressief, maar ook sexy Lees meer

Één van de verhalen achter de 'hot toddy' is dat in de 18e eeuw artsen het hete drankje gebruikten als medicijn. De drank werd uitgevonden om de bittere en rauwe smaak van whiskey te verhullen. Daarom werd er suiker, saffraan, noten en kaneel toegevoegd.

Misschien is het voor de Britten wel een excuus om tijdens de griep of verkoudheid te kunnen drinken. Toch zit een 'hot toddy' vol met vitamine C die je weerstand weer omhoog haalt. ,,De kruiden stimuleren het speeksel dit helpt bij keelpijn en de citroen en honing werken tegen de slijm'', schrijft Ron Eccles, hoofd van het Common Cold Centre aan Cardiff University in een onderzoek.

In Nederland is het warme drankje 'grog' wel bekend. Het is eigenlijk bijna precies hetzelfde als de 'hot toddy', de whiskey wordt alleen vervangen door cognac of rum. In Japan wordt er ook iets gelijks gedronken tegen de griep of verkoudheid. Namelijk: 'Tamagozake'. Dat is een warm drankje met Sake, een rauw ei, melk en honing.

Wil je zelf een 'hot toddy' maken? Het is erg simpel.

- Doe één à twee eetlepels whiskey in een glas. Voeg hier een eetlepel honing aan toe en twee theelepels vers citroensap.

- Kook water en giet dit bij het mengsel.

- Voeg kaneel toe of een theezakje naar smaak.