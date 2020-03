Slimme doos houdt je pizza langer warm

Uitvinder Kooiman, die in zijn dagelijks leven muziekinstrumenten maakt en restaureert, kwam enkele jaren geleden op het idee toen hij in de winter in zijn werkplaats druk bezig was. ,,Het was koud en ik wilde wat langer genieten van mijn pizza, dus knipte ik een luikje in mijn doos. Vele ontwerpen later heb ik nu de ‘Cartonney Box’.”