Slimme stoomoven: handige vinding, maar dit zijn de nadelen

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal testen experts het gloednieuwe concept: Mealhero.

Mealhero, het eetconcept afkomstig uit België, is sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar. Het bedrijf neemt het op tegen Hello Fresh en Marley Spoon en andere leveranciers van makkelijke maaltijden, al is het idee wel compleet anders. Bij Mealhero bestel je vriesverse en kant-en-klare maaltijden die je thuis bereid met een slimme stoomoven.

De maaltijden bestel je via de app en krijg je maandelijks aan huis geleverd samen met de oven. Een maaltijd bestaat uit drie ingrediënten - bijvoorbeeld aardappel, vlees, groenten - en zijn voorzien van een etiket. De stoomoven leest het etiket en stelt zelf de juiste bereiding in. Resultaat? Als het goed is heb je binnen 25 minuten een maaltijd op tafel.

Systeem

Ons panel stond te springen om het nieuw eetconcept Mealhero uit te proberen. Trendwatcher Anneke Ammerlaan die aan de wieg stond van culinaire verspakketen, noemt het ontzettend interessant. Ook diëtist Joris Brand, van diëtistenpraktijk Nijmegen, was benieuwd. Over het systeem zijn beide te spreken. ,,Je houdt de verpakking voor de scanner, doet je ingrediënt in het aangewezen compartiment en dan is wachten’’, vertelt Ammerlaan.

Volledig scherm Mealhero ontwierp een ‘zelfdenkende’ stoomoven. De oven leest het etiket van het ingrediënt en stelt de juiste bereiding in. Daarna doe je het ingrediënt in één van de drie compartimenten van de oven. © Mealhero

Wel moet je eerst de handleiding eerst goed doorlezen. Dat vraagt om een eenmalige investering van zo’n vijftien minuten, denkt Brand. Over het achteraf opruimen zijn beide minder positief. In de oven stapelt zich heel veel vocht en smurrie op wat je naderhand moet schoonmaken. ,,Zorg dat je oven dichtbij een gootsteen staat om lekken te voorkomen’’, tipt Brand.

Keurig

Quote De bereiding in de stoomoven is een voordeel, want je hebt een gelijkmati­ge garing Joris Brand , diëtistenpraktijk Nijmegen Ook qua voedingswaarden klopt het aardig, vinden de experts. De samengestelde maaltijden bevatten ongeveer tussen de vijfhonderd en zevenhonderd calorieën, controleerde Brand. ,,Natuurlijk afhankelijk van wat je kiest. Ik had een veggie burger (van de Vegetarische Slager; een samenwerkingspartner van Mealhero), het saltimbocca kalfslapje en kipfilet met groene pesto. Aangevuld met de aanbevolen hoeveelheid koolhydraten en ongeveer 180 gram groenten. Dat is zeker niet slecht.’’

Vers ingevroren groenten zijn overigens niet slechter dan verse groenten, helpt Brand de wereld uit. ,,Het heeft net zoveel voedingswaarden. Misschien nog wel meer, omdat je tijdens de verwerking en bewaring van verse groenten voedingsstoffen verliest. De bereiding in de stoomoven is een voordeel, want je hebt een gelijkmatige garing. Ik vond de diepvriesboontjes lekker. Beter dan diepvriesgroenten die je in de pan zou bakken.’’

Quote Knapperige aardappels of sappig biefstukje kun je wel vergeten Anneke Ammerlaan , Trendwatcher Máár volgens de diëtist heb je bij AH en Jumbo net zo goed kant-en-klare magnetronmaaltijden in een speciale stoomverpakking. ,,Die kloppen ook qua voedingswaarden en bevatten steeds minder zout, mits je geen bami of spaghetti carbonara kiest. Dus het specifieke voordeel van Mealhero ontgaat mij een beetje.’'

Gezellig

Bovenal stuitten de experts op eenzelfde probleem: vinden ze het wel gezellig? ,,Is deze keurige maaltijd het waard?’’, vraagt Ammerlaan zich af. Zij vond haar saltimbocca kalflapje prima, maar niet bijzonder. Net als haar vegetarische Libanese Bowl met vergeten groenten. ,,Het is vooral functioneel en verzadigend, maar ik vind het niet super lekker.’’

Je bent ook beperkt met een stoomoven, weet Ammerlaan. ,,Knapperige aardappels of sappig biefstukje kun je wel vergeten.’’ Mealhero laat in hun reactie weten dat het concept ook niet bedoeld is voor een knapperig biefstukje. ,,Het idee is dat je de oven zo’n een tot drie keer per week gebruikt, op de momenten dat je geen tijd hebt om te koken. In plaats van een vette hap, heb je een gezonde maaltijd waarvoor je weinig hoeft te doen’’, vertelt een woordvoerder.

Diëtist Brand geeft de voorkeur aan Hello Fresh, als hij weinig inspiratie heeft. Waarom? Koken met verse, niet bevroren ingrediënten vindt hij gewoon lekkerder. ,,Zou ik het als verantwoorde optie aanraden bij cliënten? Jawel; dat zijn vaak mensen die zo min mogelijk moeite willen doen om te koken, is mijn ervaring. Dat zou kunnen passen.’’

Geld

Tot slot: stel je overweegt Mealhero; wat gaat het je dan kosten? Voor de stoomoven betaal je vijf euro huurkosten per maand, en de maaltijden acht euro per stuk, per persoon. Het concept is daarom afgestemd op jonge mensen die wat te besteden hebben, volgens Ammerlaan. ,,Ik denk aan millenials. Generatie Z vindt dit te duur en vindt het niet duurzaam genoeg.

Mealhero gaat wel verspilling tegen door afgemeten porties te leveren, maar de plastic bakjes gooi je daarna allemaal weg.’’ Mealhero laat in hun reactie weten dat de verpakking uit 50 procent gerecycled materiaal bestaat. Daarnaast is de verpakking op zijn beurt 100 procent recyclebaar bij plastic.

Het is wellicht óók iets voor ouderen. ,,Maar met de app en de slimme oven; misschien wordt dat te lastig’’, denkt Ammerlaan. Zelf zou ze het niet nog eens bestellen. ,,Wat weerhoudt mij? Toch het eten. Het is prima, maar niet spectaculair. Bovendien zit ik niet te wachten op een vriezer vol met maaltijden. Daar heb ik de ruimte niet voor.’’

