Sluit het jaar af met deze heerlijke groentelasagne

Deze elektri­sche 'fiets’ rijdt 200 km/u en je mag er gewoon mee de snelweg op

5:00 Het Duitse bedrijf Twike lanceert binnenkort na jarenlange ontwikkeling een nieuwe versie van zijn hybride driewieler. De Twike 5 is een combinatie van een elektrische auto en een fiets en haalt snelheden van maximaal 200 kilometer per uur. De productie begint in het voorjaar.