Smaak van Heks’nkaas valt niet te beschermen

Het Hof heeft bepaald dat de smaak van een voedingsmiddel niet auteursrechtelijk kan worden beschermd, omdat smaak niet nauwkeurig en objectief kan worden uitgedrukt.



Heks’nkaas, uitgevonden en geproduceerd in Twente, is een smeerdip met roomkaas en verse kruiden. Concurrent Smilde maakt sinds 2014 ‘Witte Wievenkaas’, dat sprekend op het origineel leek. De naam van dit product is overigens inmiddels onder druk van diverse rechtszaken al wel veranderd in Wilde Wietze Dip.

Heks’nkaas vond dat Smilde met haar smeerdip inbreuk maakte op de veronderstelde auteursrechten op de smaak en stapte naar de rechter om de verkoop van de Witte Wievenkaas stop te zetten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vroeg vervolgens advies aan het Hof in Luxemburg over de Europese richtlijn rond auteursrecht.

Smaak van kaas

Het Hof stelt dat alleen ‘de uitdrukking van een intellectuele schepping’ auteursrechtelijk kan worden beschermd. Dat geldt niet voor denkbeelden, procedures of werkwijzen, en ook niet voor de smaak van kaas of andere voedingsmiddelen. Die berust op smaakbeleving en is daarmee subjectief, aldus het Hof. Een roman, schilderij, film of muziekstuk is wel een objectieve uitdrukkingsvorm en dergelijke werken kunnen daarom wel worden beschermd.

Bij Heks’nkaas in Oldenzaal zijn ze niet verrast door de uitspraak: het advies van de advocaat generaal van het Hof wees ook al in deze richting. Maar directeur Michel Wildenborg blijft erbij dat ‘smaak’ wel degelijk uniek kan zijn: ,,Het zijn niet de ingrediënten alleen die zorgen voor smaak, maar vooral de creativiteit en het culinaire talent van de ‘auteur’. Coca-Cola en Nutella zijn mooie voorbeelden van merkproducten die volop worden nagemaakt, maar waarin de kopieerders er maar niet in slagen om de unieke originele smaak na te bootsen. Dat geldt voor Heks’nkaas ook.”