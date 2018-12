‘Smartwater’ van Coca-Cola krijgt prijs voor meest misleidende voedingsproduct

Tweede in de verkiezing (met 16 procent van de stemmen) is Venco honingdrop met 150 keer meer suikers dan honing. Aldi Cullinella olijf, dat maar voor een vijfde uit olijfolie bestaat, mag de derde plaats op het podium innemen. De supermarkt liet al weten het product aan te gaan passen.

Coca-Cola laat weten het te waarderen het dat Foodwatch kritisch is op consumentenmisleiding en kritisch naar de eigen uitingen te hebben gekeken. Toch herkent het bedrijf zich niet in de misleiding die Coca-Cola wordt verweten. ,,Coca-Cola Nedeland betreurt de onderscheiding dan ook en vindt het niet terecht.”



De ingrediëntenlijst en de etikettering van Glacéau Smartwater zijn volgens het drankenbedrijf duidelijk, feitelijk en voldoen aan de Nederlandse levensmiddelenwetgeving. ,,Ook de claims over het water en de ingrediënten zijn in lijn met wet- en regelgeving en onze eigen criteria voor heldere informatie. Er is in het geval van Glacéau Smartwater wat ons betreft dan ook geen sprake van misleiding van de consument.”