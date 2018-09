Smeer je whisky voortaan op brood

De smeerbare whisky is een marmelade die bestaat uit sinaasappels en single malt whisky en gaat uitstekend samen met wat roquefort op een crackertje. Het beleg bevat geen alcohol, aangezien dit is vervlogen tijdens het creatieproces. Vergeleken bij andere smeersels moet je wel diep in de buidel tasten, want een potje smeerbare whisky kost 11,29 euro.