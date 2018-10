Smikkelproject cornetto-stukjes dreigt te floppen

Koken & etenDe fans van het onderste stukje van ijsjes moeten heel snel zijn als ze willen dat hun favoriete lekkernij op de markt komt. Het crowdfundingsproject is bijna afgelopen en er is nog lang niet genoeg geld binnen.

Voor veel mensen is het onderste stukje van hun ijsje het favoriete hapje. Dat geldt ook voor de Amerikaan Nick Cavegn. Hij begon in oktober met een crowdfundingsproject voor de ‘muddy bites', zoals hij de onderste stukjes van de ijsco's noemt. Cavegn wilde ruim 30.000 dollar ophalen om het product te ontwikkelen. Zonder ijs dus.



Maar de kans dat het project gaat slagen, is klein. Er is pas iets meer dan 12.000 dollar van het beoogde bedrag binnen en het project loopt morgenmiddag af. Tot dusver hebben 394 mensen het project gesteund.

Quote Dit was mijn eerste Kickstar­ter ooit en ik heb er veel van geleerd Nick Cavegn De Amerikaan had grootse plannen met de zoetigheid. Zijn droom was de mini-ijshoorntjes met chocola op de markt te brengen in zakjes van 15 stuks. Zo'n zakje zou omgerekend ongeveer 3 euro kosten. De puntjes zouden ook in andere smaken worden geproduceerd, zoals pindakaas, karamel en muntchocolade.

Cavegn vindt het jammer dat zijn project niet doorgaat, maar geeft niet op. ,,Dit was mijn eerste Kickstarter ooit en ik heb er veel van geleerd. Het is teleurstellend dat we er niet in geslaagd zijn ons project te financieren bij de eerste poging. We gaan het waarschijnlijk over een paar maanden opnieuw proberen.”

Ongezond