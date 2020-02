Snackbox met ‘gezonde’ knabbels: ‘Ik zou het niet kopen’

Koken & etenNooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman de gezonde snackbox van Graze.

Het is nieuw en komt overgewaaid uit Engeland: een gezonde snackbox die je thuis of op het werk laat bezorgen. Ideaal voor mensen met een drukke baan, bij wie gezond eten er weleens bij inschiet door tijdgebrek, of stress, en toch behoefte heeft aan gezond tussendoortje.

In de box zitten vier snacks die gezond, zeer laag in calorieën en lekker zijn, meldt producent Graze. Dus je kunt eten wat je wilt, zonder schuldgevoelens. Via de site bestel je een box met snacks naar keuze, of een themadoos (de keuze is light, zoet, proteïne, hartig of een mix). De dozen kosten 5,30 euro per stuk.

Light

Diegenen die wat kilootjes kwijt willen raken kunnen het best kiezen voor de light box. Daarin zitten vier snacks: een soort chips (BBQ Crunch), gezouten boontjes en nootjes (Veggie protein powder), gedroogde appel en aardbei (Berry Burst) en gedroogde banaan en bessen (Berry fusion). Diëtist Marsman probeerde het voor een week.

,,De snacks zitten in afgesloten zakjes’’, zegt Marsman. ,,Het voordeel daarvan is dat je niet meer kunt eten dan de afgemeten porties. Dat kan helpen met afvallen. Let wel: ik zou maximaal één a twee zakjes per dag eten. Als je ze alle 4 neemt, dan kom je op 473 kcal. Dat is aardig wat voor een tussendoortje.’’

Volledig scherm Gezonde snacks, maar wel veel plastic. © Graze

Calorieën

,,De snacks zijn laag in calorieën. Al mag je calorieën nooit met elkaar vergelijken. 100 calorieën aan chips of 100 calorieën aan avocado is aan de buitenkant hetzelfde, maar van binnen gebeurt er iets anders. Avocado levert voedingsstoffen, chips is vulling.’’

Marsman vindt niet alle snacks wat toevoegen. ,,De chips is lekker, maar het is met name vulling wat je binnenkrijgt, waardoor je snel weer trek hebt. Het gedroogde fruit bevat in vergelijking met een normale appel, aardbeien of bosbessen veel meer suiker. Dat is niet handig bij het afvallen. Bovendien is een normaal stuk fruit heel wat voedzamer.

De gezouten boontjes en nootjes: daar ben ik enthousiaster over. De smaak is goed en het bevalt veel vezels. Daarnaast is het crunchy en daarom ideaal als tussendoortje. Voor mensen die wat variatie willen en niet standaard hetzelfde bakje met appel en noten mee willen nemen, is deze snack een optie.

Ouderwets

,,Ik zou het zelf niet nog eens bestellen. Qua gezondheid vond ik de snacks tegenvallen. Bovendien stond de hoeveelheid plastic mij tegen. Het is handig voor de mensen die echt geen tijd hebben, of die veel onderweg zijn. Je kan het makkelijk in de auto eten. Als je dan de keuze hebt om te stoppen bij een tankstation of deze bakjes, kun je zeker beter deze bakjes eten. Zelf maak ik liever mijn eigen snacks, of eet ik gewoon een ouderwets stuk fruit. Wat is daar eigenlijk mis mee?”