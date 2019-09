Snacken naar meer: hoe ongezond is ultrabewerkt voedsel?

Voedsel bewerken is zo oud als de mensheid zelf. Al in de prehistorie werd veel van het voedsel uit de natuur door mensen bewerkt door het te koken, te malen en te roosteren. Veel voedsel is na verwerking gemakkelijker te verteren. Het levert bovendien meer voedingsstoffen en kan langer worden bewaard. Door bewerking kunnen we ook allerlei natuurlijke maar voor ons kwalijke stoffen onschadelijk maken.