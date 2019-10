Snackindustrie: verpakkingen van huismerken moeten óók kleiner

,,We willen de retailsector oproepen mee te doen met de acties die we met de fabrikanten hebben ondernomen na het tekenen van het Nationale Preventie Akkoord", aldus Theo Heere van branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten in een telefonisch interview met deze site. ,,Die producenten maken lekkers onder eigen merk, maar ook huismerkproducten voor de supermarkt. We doen de oproep omdat we in sommige categorieën, zoals bij koek, 70 procent huismerk is.”

Quote Als je een koekje neemt en je verwacht een roomboter­smaak en je krijgt een volkoren­toast­je, dat werkt niet Theo Heere Het gaat niet om kleinere verpakkingen maar om kleinere porties, aldus Heere. ,,De koeken zijn bijvoorbeeld gegroeid de laatste jaren, gevulde koeken bijvoorbeeld. Bij koekjes zitten bijvoorbeeld vier koekjes in een verpakking en daar komen dan drie koekjes in te zitten.”



Voor alle duidelijkheid: je eet snoep en koek en chocolade omdat het lekker is. En suiker eruit halen is niet de oplossing, vindt Heere. Het is lastig genoeg om meer dan 100 producenten op één lijn te krijgen. ,,En als je een koekje neemt en je verwacht een roombotersmaak en je krijgt een volkorentoastje, dat werkt niet.” Bovendien kunnen Nederlandse producenten niet bepalen wat de fabrikanten buiten ons land in hun producten stoppen.

Veel mensen snoepen. Elk jaar steken we voor ruim 1 miljard kilo aan zoutjes, koekjes, snoepjes, chocolade en noten in onze monden. De sector maakt een omzet in Nederland van ruim 4 miljard euro en de exportwaarde is 2,6 miljard euro. Snoepen moet kunnen, vinden de meeste mensen. Dat blijkt uit de enquête die de lekkernijsector liet houden onder 1200 consumenten boven de 18 jaar, aldus Heere. ,,Tweederde van de respondenten ziet dat wij als sector aanpassingen maken in productsamenstelling of portiegrootte en waardeert die inspanning. We zorgen dat de producten minder calorieën, minder suiker, vet of zout bevatten.” Helemaal uitbannen is geen optie, aldus de voorzitter van de belangenvereniging. ,,Dan moet je in Noord-Korea gaan wonen.”

Veel mensen geven aan blij te zijn dat de snacksector zelf probeert iets te doen, maar het mag nog wel wat beter, zo laat de enquête zien. Vier op de tien van de ge-enqueteerden wil dat er een schepje bovenop kan. Daar komt volgens Heere de supermarktbranche om de hoek kijken. ,,Het is nu wel zaak dat ook de belangrijkste verkooppunten van ons lekkers, de supermarkten, zelf kiezen voor portieverkleining van hun huismerkproducten. Daarom roepen wij supermarkten in Nederland op om het voorbeeld van onze leden te volgen en samen met onze merkfabrikanten te werken aan kleinere porties voor de eigen huismerken. Zo kunnen we nog betere vorderingen maken binnen het Preventiebeleid.”

Snaaien

Het leeuwendeel van de Nederlandse consumenten realiseert zich dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn om niet te veel te snaaien. In de enquête geeft 93 procent aan zelf de keuze te maken. Maar ligt er niet te veel in de winkel? Is het aanbod niet te groot? ,,Consumenten kiezen zelf. En dingen zijn lekker. Daar worden ze voor gemaakt”, vindt Heere.

Ga je niet meer eten als de porties kleiner worden? ,,Wij hebben een taak: we moeten duidelijk communiceren wat een portie is. Zodat mensen weten wat normaal is.” Maar het is zo verslavend: vet en zoet. Heerlijk maar je wilt dooreten. ,,Met die communicatie willen we duidelijk maken wat normaal is. En het is ook de bedoeling dat het lekker is.” Het is maar het begin, zegt Heere. ,,We kunnen ook andere stappen gaan nemen. Aanwijzen welke partijen wel hun best doen en welke minder.”