Snackposter voor kinderen van Voedingscentrum zaait verwarring

Het Voedingscentrum heeft een poster gemaakt waarop goede en minder goede tussendoortjes voor kinderen zijn afgebeeld. Duidelijk? Dat is de bedoeling, maar daarover zijn de meningen verdeeld. ,,Dit is het beste bewijs dat voedingseducatie op school snel geregeld moet worden.’’

Quote Waarom zijn dadels (suikerbom­me­tjes) wel goed en rijstwa­fels minder? Susan Aretz Wat kun je je kind het best als tussendoortje geven? Lang niet alle ouders weten wat gezond is om elke dag mee naar school te geven en wat je beter kunt bewaren voor speciale momenten. Een nieuwe poster van het Voedingscentrum moet duidelijkheid scheppen. Er staan drie soorten tussendoortjes op. In het vak ‘elke dag’ staan appels, bruine boterhammen, noten, een mueslibol en rozijnen. En natuurlijk tomaatjes en paprika's.



Bij de snacks die ‘soms’ mogen, horen de rijstwafel, Sultana's, witte boterhammen, biscuitjes, en popcorn. Liever niet aan kinderen geven: donuts, stroopwafels, croissants, ontbijtkoek en chips. De poster dient als inspiratie, aldus Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Het gaat om voorbeelden, niet om een uitputtende lijst.



,,De elke dag-producten staan in de Schijf van Vijf”, legt ze uit. ,,Sommige producten zijn zogenoemde ‘dagkeuzes'. Dat zijn producten waarvan je het best maximaal enkele per dag kiest.” En ‘liever niet’ kun je een keer per week nemen, als je jezelf in de watten wilt leggen.

Niet alle mogelijke snacks staan erop. De gouwe ouwe eierkoek bijvoorbeeld. Die zou in de categorie ‘liever niet’ vallen. ,,Eierkoek staat niet in de Schijf van Vijf", legt Schutte uit. ,,Een eierkoek is een weekkeuze. Weekkeuzes bevatten weinig nuttige voedingsstoffen en wel vaak veel calorieën, suiker of verzadigd vet.”

Dat de rijstwafel niet zo goed is, zal veel ouders verbazen. De rijstwafel is een zogenoemde dagkeuze en zou dus wel eenmaal per dag kunnen. ,,Wel hebben we als advies om te variëren en niet dagelijks dezelfde producten te eten", aldus Schutte.

Beperkter dan de werkelijkheid

Het is een indicatie, ziet ook Susan Aretz, auteur van Wat lunchen we vandaag waarin zij tips geeft voor de broodtrommel. ,,En dat is altijd beperkter dan de werkelijkheid. Waarom zijn dadels (suikerbommetjes) bijvoorbeeld wel goed?” vraagt zij zich af. ,,En rijstwafels minder? Er staat te weinig context op de poster, waardoor je mogelijk alleen maar meer verwarring krijgt.”



Aretz vindt dat het feit dat deze poster nodig is het beste bewijs dat voedingseducatie op scholen heel snel geregeld moet worden.

De boodschap is vooral: geef kinderen tussen de vier en acht jaar niet vaker dan één keer per dag iets kleins te snoepen uit de groene cirkel. Eenmaal per dag mag broodbeleg uit de cirkel 'soms’. ,,Voor hen bevat een weekkeuze vaak erg veel calorieën”, aldus Schutte.



Voor oudere kinderen, vanaf negen jaar, gelden de adviezen die ook voor volwassenen gelden: kies elke dag niet vaker dan drie tot vijf keer iets kleins buiten de Schijf van Vijf (dagkeuze) en daarnaast hooguit drie keer per week wat groters (weekkeuze).

Volledig scherm Zijn olijven nou wel of niet gezond? © Shutterstock Erica Cacciuolo doet als voedingscoach normaal gesproken maar weinig met de informatie van het Voedingscentrum, omdat ze de raadgevingen vaak kort door de bocht vindt. Toch is ze in dit geval blij met de poster. ,,Vanuit mijn praktijk weet ik dat er veel te weinig kennis is over voeding. Mensen weten niet wat gezonde voeding is, wat het voor je kan doen en waarom je gezond zou moeten eten. Als mensen bij me komen, stel ik altijd één vraag: wat heeft ons lichaam nodig om goed te functioneren? 90 procent van de mensen weet het niet.”

Daar ligt de taak van het Voedingscentrum van de overheid, vindt Cacciuolo. Als het om deze poster gaat, vindt ze hem er leuk uitzien. Niet te moeilijk en in één oogopslag te begrijpen. ,,,Maar als je verder gaat kijken naar de kennis die ze overdragen, vind ik ze toch net iets tekortkomen. Want waarom is het ene nou wel goed en het andere niet? Als ik het plaatje mag geloven, ligt het aan de calorieën. Althans, zo interpreteer ik het, omdat er bij het plaatje ‘liever niet’ staat: veel calorieën.”

Jammer genoeg kijken mensen vooral naar calorieën, weet Cacciuolo uit haar praktijk. ,,Terwijl het natuurlijk om de werkzame stoffen gaat die in een product zitten. Maar dan klopt de poster niet, want een handje gemengde noten en een Sultanakoekje zullen elkaar in calorieën niet heel erg ontlopen. En een rijstwafel heeft natuurlijk veel minder calorieën dan een banaan, die wel iedere dag mag.”

Quote Die persoon was ervan overtuigd dat olijven ongezond waren omdat er te veel vet en te veel calorieën in zitten ,,Ik als professional weet waarom een banaan gezonder is dan een Sultanakoekje, maar voor mensen die helemaal niets over voeding weten, is dit niet iets waar ze wat van leren. Als ze dus iets in handen hebben wat niet op de poster staat, kunnen ze het niet plaatsen, want ze hebben niets geleerd.”

Cacciuolo geeft een voorbeeld: olijven. Zijn die nou wel of niet gezond? ,,Toevallig heb ik deze vraag vorige week gehad van een klant die ik coach. Die persoon was ervan overtuigd dat olijven ongezond waren omdat er te veel vet en te veel calorieën in zitten.”

Jammer dat het Voedingscentrum dat punt laat liggen, vindt Cacciuolo, juist omdat het zo belangrijk is om mensen uit te leggen waarom de snacks in bepaalde categorieën vallen. ,,Dan kunnen ze het zelf ook toepassen op andere voedingsmiddelen.” En als het er niet om gaat om te onderwijzen, maar gewoon om praktische tips te geven? ,,Tja, dan is het een prima poster, maar dan zou ik de ‘te veel calorieën’ weghalen, want dan vind ik dat misleidend.”