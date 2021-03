Snak jij ook zo naar mooi weer? De ijssalons zijn bijna allemaal weer open

Koken & eetenHet weer is er jammer genoeg nog niet naar. Het wordt zo'n 12 graden en het kan ook nog gaan regenen. Toch is het morgen ijsjesdag: de dag waarop we vieren dat deze lekkernij ooit is uitgevonden. Het goede nieuws: de ijssalons in ons land zijn bijna overal weer open.

Het begon in dat mooie lenteweekend in februari. Ineens ging de zon schijnen en openden veel ijszaken hun deuren. Een week of twee weken eerder dan gepland, meldt het IJscentrum desgevraagd. ,,Er zijn naar schatting iets meer dan duizend verkooppunten van ambachtelijk ijs in Nederland", meldt de woordvoerder. De meeste verkooppunten vind je op deze site. ,,Je ziet meteen welke zaak er in jouw buurt zit", aldus Clara Bloemhof. ,,Reken maar dat bijna iedereen de deuren open heeft.”



De branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum telt ruim 300 leden. Stuk voor stuk makers van ambachtelijk ijs, ook al maken ze niet allemaal ijs op het verkooppunt zelf.

De ambachtelijke ijssector heeft door de lockdown in maart 2020 een klap gekregen volgens het IJscentrum. ,,Maar doordat de loketfunctie al snel mogelijk werd, hebben veel ondernemers toch wat kunnen inhalen.” Afgelopen jaar was dé mogelijkheid voor ijsmakers om hun creativiteit te tonen. ,,De bezorgservice werd opgestart, bestelsystemen ingericht, ijssalons verkochten hun ambachtelijk ijs ook via de lokale supermarkt. Dit soort creatieve ondernemers heeft weinig geleden.”



Natuurlijk ging het niet overal goed. ,,Ook in deze branche moesten ondernemers hun zaak sluiten. De hoop op een snel einde van de virusellende is groot. En dat we snel gevaccineerd zijn, zodat we ook weer echt mét elkaar kunnen genieten.”

De consumenten snakken naar lekkers en verwennerij, aldus de woordvoerder. ,,Er zijn zoveel beperkende maatregelen. We merken dat de thuisconsumptie stijgt en dat bezorgen en afhalen goed werkt. De ambachtstrend versterkt het: we willen genieten, vinden dat we dit verdiend hebben. Dus we verkiezen een heerlijk ijsje van de ijssalon boven een literbak van de supermarkt.”

IJsfeitjes

- De Europese Dag van het ambachtelijk ijs is een feestdag erkend door het Europees Parlement.

- Op 1 april wordt de winnaar van de IJssalon van het Jaar bekendgemaakt.

- Wie zelf ijsbereider wil worden, kan een cursus doen op het IJscentrum.

- Gelato Day wordt georganiseerd door de Europese vereniging van ijsbereiders, Artglace. De Nederlandse branchevereniging doet eraan mee door een SVH Meesterijsbereider (Hans Kennis uit Eersel) een recept te laten maken dat alle ambachtelijk ijssalons mogen gebruiken.

Zelf ijs maken, dat wilde Joost den Kleuver graag leren. Liefst met zijn favoriete ingrediënt: bier. Hoe dat ging, zie je hier: