Snel recept: deze bananenbrownies zijn smeuïg en gezonder dan gewone

Grootste droom van Rob (31) komt uit: eigen branderij in dé voormalige koffiefa­briek van Nederland

Rotterdammer Rob Clarijs (31) werd 2 jaar geleden tot beste barista van de wereld bekroond tijdens Coffee Masters (‘zeg maar de Olympische Spelen onder de koffiewedstrijden’) in Londen. Afgelopen maand zat hij zelf in de jury en nu staat hij aan de vooravond van zijn allergrootste droom: een eigen koffiebranderij in dé voormalige koffiefabriek van Nederland de Van Nelle Fabriek in Rotterdam-West.

7 november