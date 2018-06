Snelle tiramisu met frambozen

Bereidingswijze (20 minuten):

- Doe de Griekse yoghurt, honing en mascarpone in een kom en meng dit met een elektrische mixer door elkaar.

- Maak de citroen schoon en haal de citroenschil langs een fijne rasp.

- Voeg de citroenrasp van ongeveer een halve citroen toe aan het yoghurtmengsel en meng dit door elkaar.

- Doe de limonade in een kommetje waarin de lange vingers in de lengte passen. Ik gebruik aardbeien limonadesiroop die ik heb aangemaakt met water.

- Haal vier lange vingers door de limonade en leg ze naast elkaar op een bordje.

- Schep wat van het yoghurtmengsel op de lange vingers.

- Daarna wat frambozen, vervolgens weer een laagje lange vingers (die je door de limonade hebt gehaald), laagje yoghurt en weer frambozen.

- Om het helemaal af te maken kun je wat witte chocolade raspen over de tiramisu.

- Dit kun je heel gemakkelijk doen met een dunschiller waarmee je over de chocolade gaat. Hierdoor krijg je kleine chocoladekrulletjes.