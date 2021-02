Sneller uit het ziekenhuis dankzij eiwitrijke hapjes: beter voor de patiënt én het drukt de kosten

Het idee achter de nieuwe voedingsformule is dat patiënten niet móeten, maar juist graag wíllen eten. Want eten is als je je niet lekker voelt of herstelt van een operatie lang niet altijd iets waar je naar uitkijkt. Bij deze nieuwe manier van eten serveren - het HagaZiekenhuis doet dit als eerste in Den Haag en omgeving - wordt ook gestimuleerd om te bewegen. Dus niet in je bed blijven wachten tot het eten jouw kant op komt, maar -zodra dat kan- zelf naar ‘de huiskamer’ van het ziekenhuis om een smoothie, salade of andere snack te pakken. Bewegen hoort bij de formule.