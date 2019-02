Snert koken is officieel immaterieel erfgoed: zo maak je een ouderwetse variant zelf

Koken & etenVoor snertkokers is het een heugelijk dag. Het maken van erwtensoep is bijgeschreven als echt Nederlands immaterieel erfgoed. Weetje: snert is niet hetzelfde als erwtensoep.

Met een pennenstreek was het officieel: snert koken is toegevoegd aan de Inventari Immaterieel Erfgoed Nederland. Het feestje was - waar anders - tijdens het de 25ste editie van WK Snert- en Stamppotkoken in Groningen. Het certificaat werd getekend door Henk van de Velde, voorzitter van Stichting Oudhollandsche Gerechten, door Oud-Commissaris van de Koning Max van den Berg en Leo Adriaanse, directeur van het Kenniscentrum.

De jaarlijkse wedstrijd is een initiatief van de Stichting Oud Hollandsche Gerechten. Die vind het belangrijk om snert koken onder de aandacht te brengen. Bij het WK Snert gaat erom de lekkerste snert te maken, waarbij de receptuur en ingrediënten niet vast liggen.

Hoe je een goede maakt? De winnaar van vorig jaar (en van 2016) is Ineke Hoeksema vindt dat het gaat om weinig exotische ingrediënten. ,,Een goede snert is een oud-Hollandse, zonder poespas. Met goed vlees, spliterwten. Geen gewone erwten. Die vind ik niet lekker’’, aldus de winnares. ,,Verder gaat er prei, ui, wortel, knolselderij en bladselderij in de soep.’’



Hoeksema gebruikt ook nog spek, verse worst en hamschijven. ,,Geen aparte ingrediënten’’, zei ze over de wedstrijd. Erwtensoep moet goed op smaak zijn, vindt de Hoogezandse. Niet te flauw. Hoeksema doet vandaag weer mee. De uitslag is vanavond bekend.

Overigens worden de woorden erwtensoep en snert vaak door elkaar gebruikt. Toch is snert officieel iets anders: het is erwtensoep die een dag oud is. Dan is hij volgens veel fans van soep extra lekker.