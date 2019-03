Snijbietsap en bamboevezels zijn de nieuwe E-nummers

Koken & etenGranaatappelextract, bamboevezels, groenethee-extract, snijbietsap: het zijn ingrediënten die je niet verwacht in je gehakt of cordon bleu van de supermarkt. Fabrikanten gebruiken die exotische klinkende stoffen niet voor een betere smaak, maar om geen E-nummer te hoeven vermelden.

Tot deze ontdekking kwamen de makers van tv-programma Keuringsdienst van Waarde toen ze op zoek gingen naar de herkomst van de exotische ingrediënten.



Fabrikanten praten niet graag over de nieuwe toevoegingen. Een slager in Amsterdam blijkt heel verbaasd over de additieven. ,,Bij ons zit in de hamburger alleen vlees, een uitje en wat kruiden. Misschien doen ze dit erbij voor de smaak’’, suggereert hij.

Conserveringsmiddel

Wat blijkt: het gaat niet helemaal om de smaak. De woorden bamboevezels en snijbietextract zijn een gehaaide manier van fabrikanten om niet te hoeven vermelden dat ze conserveringsmiddel gebruiken. Bamboevezels en snijbietextract vervangen de term nitriet. Die stof is hard nodig, want vlees kan bederven. Consumenten willen vlees dat ze niet meteen bij thuiskomst hoeven op te eten.



Nitriet is een doodnormaal ingrediënt in worsten, vertelt een vleesmaker van de Zwanenberg Food Group, een grote producent van vleesproducten. Het spul is nodig voor de houdbaarheid en de veiligheid.

Clean label

Maar ja, het staat niet zo lekker op een etiket, dat E250, zoals nitriet officieel heet. Dus zoeken producenten naar vervangers die hetzelfde doen als nitriet, maar die vriendelijker klinken. En zo belanden de granaatappel en de snijbiet in de hamburger. ,,Het heeft te maken met clean label", aldus Ralf Hartemink van de Universiteit Wageningen. Fabrikanten denken dat mensen geen E-nummers op het etiket willen vinden en zoeken daarom naar alternatieven, legt hij uit. ,,Dat staat mooier op het etiket.’’



Toch doen worstenmakers het ook vaak niet, het gebruiken van dit soort additieven, maar doen gewoon E250 oftewel nitriet in hun producten. Daar hebben ze een goede reden voor, melden de worstenmakers van Zwanenberg en Brandt & Levie. Het is namelijk veel zuiverder.

Zuiver