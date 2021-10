Snijplanken zijn een bron van besmetting: zo maak je ze goed schoon

video Deze chocolade­fa­briek won internatio­na­le prijzen, maar moet noodgedwon­gen verhuizen

23 oktober Chocoladefabriek Heinde & Verre won tijdens de internationale Acadamy of Chocolate Awards meerdere prijzen. Eigenaren Jan-Willem Jekel en Ewald Rietberg, die tot voor kort zelf geen chocola konden maken, zijn in de wolken. Maar de realiteit is ook dat ze met hun fabriekje op een schopstoel zitten. ,,Volgend jaar moeten we het veld ruimen.”