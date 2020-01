Snoepfabrikant: Geef kinderen minder snoep

De lekkerste hamburger van het land komt uit Rotterdam

13:48 De hamburger van restaurant Ter Marsch & Co in Rotterdam mag zich de lekkerste van heel Nederland noemen. De burger van chef Rohini Atwaroe viel tijdens de vakbeurs Horecava in de prijzen. Liefhebbers kunnen vanaf morgen de burger proeven bij het restaurant aan de Witte de Withstraat.