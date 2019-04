Snoepwinkels lijden onder slechte imago van suiker (maar van chocola lusten we wel pap)

Koken & etenSnoepwinkels zijn uit de gratie. Telde ons land in 2005 nog 379 snoepwinkels, nu is dat aantal geslonken tot 277. Nederlanders eten minder suiker en willen gezonder leven, maar we zijn juist méér chocola gaan eten. Het aantal winkels met chocolade is gestegen de afgelopen vijf jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek dat ABN Amro verrichtte naar de snoep- en chocoladesector. ,,Het lijkt erop dat consumenten chocolade meer associëren met gezondheid, of dat nou terecht is of niet", aldus voedings- en agrarisch econoom Nadia Menkveld die het onderzoek verrichtte. ,,Het is opvallend dat het negatievere imago van suiker wel invloed heeft op snoep.”

Dat suiker in een kwaad daglicht staat is wel duidelijk: de Wereldgezondheidsheidsorganisatie halveerde in 2015 de maximale aanbevolen hoeveelheid suiker tot maximaal 5 procent van het totaal aantal calorieën op een dag. En sommige Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, voerden een suikertaks in.



In Nederland is zo'n suikertaks uiteindelijk niet ingevoerd, maar producenten zijn al een paar jaar bezig het gehalte aan suiker in hun producten terug te brengen. ABN Amro haalt in het onderzoek het RIVM aan: Nederlanders consumeerden tussen 2007 en 2010 per dag gemiddeld 122 gram aan suikers. Dat is na de laatste metingen in 2016 met tien procent afgenomen.

Winkelstraat

De afgenomen belangstelling voor zoetigheid heeft grote gevolgen voor de snoepwinkels. Het aantal winkels is met een kwart afgenomen tot 277. De lagere suikerconsumptie is ook duidelijk zichtbaar in de winkelstraat. Het aantal snoepwinkels is hier sinds 2005 met een kwart gedaald. Dat geldt vooral voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.



Ook blijken tussen gemeenten grote verschillen te bestaan. In Amsterdam en Rotterdam hielden de snoepwinkels stand, terwijl in Den Haag en Tilburg sinds 2005 sprake is van een halvering.

Snoep is een impulsaankoop, zei mede-eigenaar Maarten Steinkamp onlangs nog tegen vaksite RetailTrends. Steinkamp ziet geen ruimte voor reguliere snoepwinkels in de winkelstraten, vooral vanwege het ‘impulsconcept’ van Jamin. Dat is volgens hem niet geschikt voor kleinere steden. ,,Tachtig procent van de mensen die bij ons binnenkomen, waren dat twee minuten daarvoor nog niet van plan. Dan heb je traffic nodig.”

De wind mee

De afgelopen jaren heeft vooral de chocoladereep juist aan populariteit gewonnen. ,,De chocoladereep heeft de wind mee. Cacao heeft enige tijd aandacht gekregen in de media als superfood", legt Menkveld uit. ,,Consumenten associëren daarom chocolade in tegenstelling tot andere soorten snoep wel met gezondheid. Daar heeft de industrie nog eens extra op ingespeeld met ingrediënten die in het bijzonder geassocieerd worden met een gezonde levensstijl, zoals chocoladerepen met avocado, thee of matcha.”

Steeds meer soorten

Er kwamen steeds meer soorten repen bij. De verkoopwaarde van chocoladerepen nam mede daardoor in de afgelopen vijf jaar met liefst 20 procent toe. Menkveld: ,,,Gespecialiseerde chocoladewinkels spinnen garen bij deze trend: sinds 2005 is het vloeroppervlak van deze winkels in winkelgebieden verdubbeld. Ook het aantal delicatessenwinkels die chocoladeproducten verkopen, is sterk gegroeid.”

Het toverwoord blijft vernieuwing, aldus de ABN Amro-econoom. ,,Door voortdurend te innoveren weten chocoladeproducenten de verkopen te stuwen. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van nieuwe ingrediënten, smaken, verpakkingen en meer of andere labels. zoals vegan of biologisch. Ook ethische aspecten, zoals fairtrade en duurzaamheid, spelen volgens haar een rol voor de consument.