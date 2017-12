Soep, sap of smoothie: drie blenders die goed presteren

Hartstikke leuk, die feestdagen, maar wat moeten we dit jaar nu weer geven? Twee keer in de week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies. Vandaag aflevering 5: blenders.

Zeventig blenders zag het panel van testvergelijkingssite BesteProduct.nl langskomen. Een handig keukenhulpje, als je verzot bent op smoothies, soep, of wanneer je babyvoeding wilt maken.

De testers letten in de eerste plaats op het resultaat bij het maken van soepen, sauzen en smoothies, maar ook bouwkwaliteit, schoonmaken en veelzijdigheid spelen mee in de beoordeling. Voor vrijwel ieder budget liggen er ‘goeie koopjes’ in de winkel. Wij zetten drie exemplaren in de schijnwerpers.

Drie blenders voor iedere portemonnee

Plaatje om te zien, een beest in gebruik

Magic Bullet NutriBullet Pro 900 serie: 99 euro

Inhoud: 0,9 liter

Gewicht: 3,3 kg

Vermogen: 900 Watt

De NutriBullet is een plaatje om te zien en overtuigt niet alleen met zijn uitstraling. Deze blitse kogel heeft serieuze kracht. Hij rekent eenvoudig af met fruit, noten en zelfs ijsblokjes. Extra handig is de deksel die je erbij krijgt. Zo neem je je smoothie makkelijk mee onderweg.

Om veel in één keer te maken

Kenwood BLM610SI: 82 euro

Inhoud: 1,6 liter

Gewicht: 3,1 kg

Vermogen: 800 Watt

Beschikt over een grote inhoud van 1,6 liter. De snelheid is traploos in te stellen.. De automatische programma’s voor ijs crushen, soep maken en reinigen werken naar behoren. De blender is met 40 centimeter hoger dan de meeste blenders, ga dus goed na of deze wel in je keuken(kastje) past.

Prima voor vier tientjes

Inventum NB560R: 40 euro

Inhoud: 1 liter

Gewicht: 3 kg

Vermogen: 500 Watt

Eenvoud is het toverwoord. De blender ziet er simpel uit en is makkelijk te bedienen. Geen toeters, geen bellen, wel een prima resultaat. Zelfs op stand 1 geeft hij al genoeg kracht voor de meeste smoothies. Maal je langer dan een minuut, dan heeft ‘ie wel een pauze nodig om af te koelen. Voor de prijs hoef je het niet te laten.

Blender, staafmixer, sapcentrifuge of slowjuicer?

Welk apparaat biedt welk voordeel?

Stel je wilt graag een smoothie maken of een soepje bereiden. Welk apparaat sluit dan het best aan bij jouw wensen?. Hieronder staan de voornaamste verschillen.

Een blender en staafmixer versnijden voeding in zijn geheel. Dat gebeurt met de nodige kracht, snelheid en geluid. Als je een smoothie maakt, doe je dat het best met een blender of staafmixer. De pulp wordt zo niet gescheiden van het sap en er gaan geen voedingsstoffen of vezels verloren. Een staafmixer is een losse 'staaf' waarmee je in een pan kunt fijnmalen. Een blender is een kan met onderin een roterend mesje. Dat zorgt wel voor meer afwas dan bij een staafmixer. Voordeel van een blender is wel dat die meestal krachtiger zijn en dus soepen en sauzen gladder maken.

Sapcentrifuges en slowjuicers scheiden de pulp en het sap wél. De sapcentrifuge doet dit op hoge snelheid, Zo heb je snel een helder sapje. Helaas gaan er wel veel voedingsstoffen verloren. De slowjuicer doet er wat langer over waardoor meer voedingsstoffen behouden blijven. Blenden, mixen, of je fruit/groenten gewoon opeten (nog beter), blijft de gezondere keuze.

Wereldberoemd dankzij een blender

De filmpjes van ‘Will it Blend (Blendtec) hebben op YouTube al miljoenen views gehaald. En dat allemaal dankzij een blender. De formule is simpel: Gooi een ongebruikelijk voorwerp in een blender en kijk wat er gebeurt. Het filmpje waarin een iPad eraan moet geloven is al ruim 18 miljoen keer bekeken