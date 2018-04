Sosatie met gegrilde perziken

Ingrediënten (voor 2 personen): - 300 g kipfilet, in blokjes - 3 el zonnebloemolie - 1 ui, gesnipperd - 2 tl kerriepoeder - 2 tenen knoflook, geperst - 2 tl kokosbloesemsuiker - 6 limoenen, sap - 3 perziken, in kwarten - Druivenpitolie, om in te smeren - 300 g gemengde wilde rijst, gekookt

Bereidingswijze:

- Verhit de olie in een pan en bak de ui goudbruin.

- Voeg het kerriepoeder, de knoflook, suiker en het limoensap toe en laat gedurende 2 minuten op laag vuur zachtjes koken.

- Laat de marinade afkoelen.

- Doe de blokjes kip in een kom en meng met de marinade.

- Dek af met plasticfolie en laat minimaal 1 uur intrekken in de koelkast.

- Haal de kip uit de marinade en steek aan een paar satéprikkers.

- Gril in circa 3 minuten aan iedere kant gaar op de barbecue of op een hete grillpan.

- Kwast de vruchten op het snijvlak in met wat druivenpitolie en gril tot ze mooie strepen hebben.

- Serveer met een schotel gemengde wilde rijst.