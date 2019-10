Sotheby’s veilt grootste whiskycollectie ooit

De verzameling gaat op 24 oktober in Londen onder de hamer, online biedingen zijn al mogelijk sinds eind september. Een primeur voor Sotheby’s: het is de eerste persoonlijke collectie van alcoholische dranken die geveild wordt.



In ‘The Ultimate Whisky Collection’ uit de VS zitten 394 loten, met 467 flessen en 9 vaten. De totale waarde wordt geschat op 4,45 miljoen euro.

De helft van de loten zijn flessen whisky uit de Macallan-stal, gedistilleerd tussen 1926 en 1991. De opbrengst daarvan wordt geschat op 2,4 miljoen euro. Blikvanger is de 60 jaar oude Macallan 1926 uit hetzelfde vat als de fles die vorig jaar van de hand ging voor bijna 1,1 miljoen euro.



Sotheby’s schat deze fles alleen al op zo’n 500.000 euro. Dezelfde geschatte waarde wordt gegeven aan een set van zes flessen van de Macallan in Lalique Six Pillars Collection, waarvan er twee in deze verzameling zitten.

Volledig scherm Ook in de aanbieding: twee volledige setjes genaamd ‘Macallan in Lalique Six Pillars Collection’. © Sotheby's

In het oog springend is ook de oudste officiële botteling van Glenfiddich uit 1937 (64 jaar oud) en die van Balvenie, ook uit 1937 en 50 jaar oud. Of vier flessen van Dalmore die 50 jaar of ouder zijn en een 50 jaar oude Highland Park.

De anonieme Amerikaanse verzamelaar zei er zelf over: ,,Na twintig jaar heb ik een verzameling bijeengebracht die uniek is. Ik heb deze flessen gekoesterd en ben er nu klaar voor om ze te delen met andere verzamelaars in de wereld.”