Spaans sterrenrestaurant maand na overlijden klant weer open

Koken & etenHet restaurant Riff in Valencia, dat eind februari wereldnieuws werd toen een 46-jarige vrouw overleed na daar te hebben gedineerd, gaat half maart weer open. De doodsoorzaak van de vrouw is nog altijd niet bekend. Tientallen andere gasten werden ziek na het eten van het verrassingsmenu.

Op de website van Riff is het vanaf donderdag 14 maart weer mogelijk om te reserveren. Eerder had het restaurant laten weten de deuren pas te openen als de doodsoorzaak bekend zou zijn. Nergens maakt het restaurant melding van het tragische incident: het geeft slechts informatie over het menu, de reserveringsvoorwaarden en foto's van gerechten.



Het gezondheidsrapport is nog niet vrijgegeven. Het ministerie van Volksgezondheid wacht nog altijd op de resultaten van Nationaal Instituut voor Toxicologie. De Spaanse nieuwssite ABC meldde eerder deze week dat het totale aantal zieken is opgelopen tot 31. De lekkerbekken die bij het etablissement dineerden raakten onwel na het eten bij Riff in Valencia tussen 12 en 16 februari. Ze kregen diarree en moesten overgeven, typische symptomen van voedselvergiftiging.



Er zouden in de genoemde periode in totaal 137 mensen hebben gegeten bij het restaurant dat een Michelinster heeft. De 46-jarige vrouw overleed een uur na thuiskomst uit het restaurant, na hevig te hebben gebraakt. Haar man en 12-jarige zoon werden ook ziek, maar knapten weer op.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wat er nu precies is misgegaan bij de culinaire trekpleister, door Michelin geroemd om de hoge kwaliteit van de producten waarmee wordt gewerkt. Duidelijk is wel dat alle gasten die ziek werden het verrassingsmenu hadden besteld. Daarin zaten morieljes verwerkt. Die paddenstoel is giftig wanneer die niet goed wordt bereid.



Daarop werd het restaurant gesloten en zijn voedselmonsters naar het onderzoekscentrum gestuurd. De resultaten hiervan laten nog op zich wachten.

Volledig scherm Als morieljes niet goed worden bereid kunnen ze giftig zijn. © Shutterstock

De eigenaar van Riff is Bernd H. Knöller. De Duitse chef kreeg als eerste in Valencia een Michelinster. Hij zei na de dood van de vrouw in een verklaring dat ‘uit de eerste onderzoeken en inspecties bleek dat het restaurant voldoet aan alle hygiënevoorschriften, in afwachting van het resultaat van de uitgevoerde tests’. Hij stelde toen vanaf het eerste moment zijn volledige medewerking te hebben verleend aan het ministerie van Volksgezondheid in de hoop zo snel mogelijk te kunenn vaststellen wat de oorzaken was.

