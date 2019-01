Spekkoek maken kost tijd, maar dan heb je ook wat

Op de toonbank van mijn slager lag spekkoek, een product dat ik niet meteen associeer met een Nederlandse winkel, maar meer met een toko of pasar malam. Tegenwoordig is spekkoek blijkbaar zo ingeburgerd dat ook de buurtwinkel de van oorsprong Indische cake heeft liggen. Gretig nam ik een paar stukken mee, want de smeuïge fluwelen dunne laagjes in de koek zijn onweerstaanbaar.



Spekkoek dankt zijn naam aan een zekere uiterlijke gelijkenis met spek én aan het feit dat er in vroeger tijden een gelijknamige pannenkoek bestond die in varkensvet werd gebakken. Over de vraag waarom en hoe spekkoek transformeerde van een pannenkoek tot ‘cake met vele laagjes’ (en daarmee een van de parels van de Indonesische keuken) verschillen als altijd de meningen.



Er bestaat een Duitse laagjescake genaamd Baumkuchen. Die lijkt wel een beetje op onze spekkoek, zij het dat het Duitse baksel op een lange rol wordt bereid die langs een vuur draait en die steeds wordt besprenkeld met beslag (zo ontstaan de laagjes). Er zijn bewijzen dat deze Baumkuchen ook in Nederlands-Indië werd verorberd, dus spekkoek en Baumkuchen zouden via die lijn verwant kunnen zijn.