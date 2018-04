Spinazie-speltpannenkoek met gerookte kip, tomaatjes en hüttenkäse

Bereidingswijze:

- Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pijnboompitjes in 3 minuten goudbruin. Hussel regelmatig.

- Let op: opeens kunnen de pitjes heel snel verkleuren.

- Laat ze afkoelen op een bord.

- Giet 1 eetlepel olie in de hete koekenpan en fruit de sjalot 1 minuut tot deze zacht is.

- Voeg de spinazie toe en laat slinken.

- Schep de groenten uit de pan en snijd de spinazie met een scherp mes.

- Klop in een grote kom het meel, het ei en de melk met een snuf zout en wat peper tot een glad beslag

- Voeg het spinaziemengsel toe en roer goed door.

- Verhit de resterende olie in de koekenpan.

- Giet het beslag in de pan en bak de pannenkoek in 2 minuten gaar. Keer halverwege.

- Leg de pannenkoek op een bord.

- Besmeer de helft van de pannenkoek met de hüttenkäse, verdeel de rucola, kip, zon- gedroogde tomaat en pijnboompitjes erover.

- Vouw de andere helft van de pannenkoek erover en serveer direct.