Springrolls Gado Gado stijl

Bereidingswijze:

- Begin met het blancheren van de groentes.

- Snijd de paksoi in stukken.

- Punt de sperziebonen en snijd de wortel in reepjes.

- Blancheer de groentes omstebeurt in ruim water met zout.

- De wortel en de boontjes hebben ongeveer 3 tot 5 minuten nodig.

- De paksoi en de taugé zijn na 1 minuut wel klaar.

- Laat de groente uitlekken op een keukenpapiertje.

- Breng ze op smaak met wat peper en zout.

- Snijd de komkommer in reepjes en de lente-ui in ringetjes. Hak de koriander grof.

- Zet een diep bord klaar met warm water. Week het rijstvel ongeveer 30 à 45 seconden in het water. Hij moet zacht en vormbaar worden, maar ook weer niet te slap.

- Leg het rijstvel op een snijplank.

- Verdeel de groentes over het midden van het vel.

- Garneer de groente met de lente-ui en wat gehakte koriander en cashewnoten.

- Vouw de spingrolls net zoals een loempia. Vouw eerst de buitenzijdes naar binnen. Rol hem dan voorzichtig op.

- Maak een koude pindasaus door alle ingrediënten met een garde te mengen.

- Breng de saus op smaak met peper en zout.

- Serveer de springrolls met de pindasaus.