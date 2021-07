Spruitjes vies? Sara (10) bedacht er iets op: een pizzabodem!

Tijs (12) uit Gouda speelt in The Sound of Music: ‘Zodra ik de theater­lich­ten zie, geniet ik meteen’

9 juli De 12-jarige Tijs Pacanda uit Gouda timmert hard aan de weg. Bij de Goudse theatergroep Mirakel speelt hij jaarlijks in musicals en vanaf deze week is hij te zien als Kurt van Trapp in de populaire musical ‘The Sound of Music’ in het AFAS Circustheater.