Spuug maakt bittere drank zoeter

Koken & etenGezond eten smaakt over het algemeen redelijk bitter, denk hierbij aan broccoli. Hierdoor is het vaak moeilijk om een dieet vol te houden en grijp je eerder naar ongezond eten. Amerikaanse onderzoekers proberen de bittere smaak te verminderen, om gezond eten aantrekkelijker te maken.

De onderzoekers stelden vast dat speeksel een grote rol speelt in hoe voedsel smaakt en waar we zin in hebben. Dit komt doordat speeksel vooral bestaat uit water en duizenden eiwitten. Deze eiwitten neutraliseren de smaak van het eten tot op zekere hoogte. Daarbij zorgen ze voor die droge mond nadat je bepaald fruit op hebt of een glas wijn (of vier) hebt gedronken.

De samenstelling van deze speekseleiwitten kan echter veranderen. Voor het onderzoek werd gezonde vrijwilligers gevraagd om een week lang drie maal per dag chocolade-amandelmelk te drinken. Elke dag moesten ze melden of ze de melk bitter vonden en of de drank een droog gevoel in hun mond veroorzaakte. Opvallend genoeg stelden de wetenschappers vast dat de proefpersonen in de loop van de week de melk steeds minder bitter vonden. Ook het droge gevoel in de mond nam af.

Volgens hoofdonderzoeker Cordelia Running kan dit onderzoek bijdragen aan het volgen van een gezonder eetpatroon. ,,Als we kunnen achterhalen hoe lang het duurt om de bittere smaak van bepaalde voeding te verminderen of we op een dag nabootsers van speekseleiwitten kunnen toevoegen aan voedsel, dan kunnen we de smaak hopelijk ook verbeteren'', aldus Running. ,,Zo kunnen we gezond voedsel, dat vaak bitter is, smakelijker maken en mensen helpen om gezonder te eten.''