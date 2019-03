St Patrick's komt eraan: zo vier je het in stijl

Morgen vieren de Ieren de komst van het christendom. Doordat veel Ieren werkzaam zijn in andere landen verspreidt deze feestdag zich steeds verder over de wereld. In de Verenigde Staten is de 17de maart uitgegroeid tot een grote feestdag met parades waar St. Patrick’s Day nu zo bekend om staat. In Nederland is het feest in alle Ierse pubs.



Als je het Ierse feest wilt meevieren, dan is er een aantal producten die je niet mag missen. Volgens Roisin O’Sullivan van de Irish Food Board zijn dat een goede Irish stew, typisch Ierse dranken zoals Guinnes, cider en whiskey en eventueel nog een goed stuk vis. Een must? Een goed vlees, vinden O’Sullivan en chef-kok Gerrit Greveling.