Stamppotgoeroe geeft 6 tips voor een perfecte stamppot

Tip 1: gebruik een geschikte aardappel Volgens Werner Drent begint een lekkere stamppot bij het gebruiken van een goede aardappel. ,,De meest gangbare aardappelsoorten voor het maken van stamppot zijn kruimige aardappelen; deze vallen snel uit elkaar tijdens het koken en zijn daarom uiterst geschikt voor stamppotgerechten. De doré, eigenheimer, alpha of malta zijn allemaal kruimige aardappelen’’, zegt Werner in zijn boek. ,,Maar gebruik vooral een aardappel die jij zelf heel lekker vindt’’, raadt hij aan.

Tip 2: leer de kunst van het stampen Een echte stamppotstamper is een must. ,,Soms zie ik mensen met een staafmixer tekeer gaan. Het resultaat is daarvan is niet best, want je stamppot verandert gewoon in een smurrie’’, zegt Drent.



,,Tijdens het stampen van je aardappelen kun je verwarmde melk, boter, peper en zout toevoegen voor een goede smaak.’’

Tip 3: vervang de aardappel eens door iets anders Een stamppot hoeft niet op basis van aardappel te zijn, vindt Werner. ,,Er zijn zoveel stamppotvariaties om te maken, ook zonder aardappelen. Aardappelen in een stamppotgerecht kunnen goed vervangen worden door verschillende groenten, zoals cassave, yam, bloemkool, pastinaak, of pompoen.’’

,,Een lekker recept zonder aardappel is bijvoorbeeld: stamppot van geroosterde uien en pompoen. Dit gerecht komt uit de oven. Je legt een geschilde pompoen, een in vieren gesneden ui, drie knoflooktenen en wat takjes tijm naast elkaar in een ovenschaal. Na 30 minuten haal je de schaal uit de oven, en is het stampen maar. Roer er nog wat zure room en een klontje gezouten boter doorheen voor de finishing touch.’’

Tip 4: probeer eens een avontuurlijke combinatie Drent is dol op experimenteren. Dat is direct ook één van zijn tips. ,,Durf je stamppot eens te combineren met noten of kaas, of laat het vlees een keer een dagje achterwege.’’



Een voorbeeld hiervan is een stamppot van raapstelen en gebakken geitenkaas. ,,Dit gerecht is op basis van aardappelen, raapstelen, Spaanse peper, volle melk, gezouten roomboter, olijfolie, geitenkaas met korst, en natuurlijk wat zout en peper. De geitenkaas bak je in 30 seconden op hoog vuur krokant, en serveer je ernaast’’, zegt Drent.

Tip 5: stop stamp eens in een nieuw jasje Er zijn diverse creaties waarmee je kunt experimenteren. Werner geeft in zijn boek onder andere een recept voor kroketten van boerenkoolstamp. ,,Dit gerecht is ideaal voor de dag erna als je nog wat stamppot over hebt. Je rolt wat balletjes van de stamp, en haalt ze daarna door de bloem, ei en paneermeel.’’

Tips 6: bewaar iets voor een later moment Stamppot is goed in te vriezen. ,,Je kunt dus een hele zak aardappelen in één keer opmaken. Ook beter, want aardappelen worden snel oud’’, zegt Drent.

Een stamppotgerecht kun je nog eens afmaken met behulp van een topping, aldus de stamppottengoeroe. ,,Zo is kaas bijvoorbeeld een ideale topping. Doe de stamppot in een ovenschaal en strooi er wat geraspte kaas overheen. Laat het even gratineren in de oven en daarna heb je een heerlijk krokante laag op de stamppot. Je kunt ook walnoten als topping gebruiken: heerlijk. Of probeer eens gebakken spekjes, croutons en zongedroogde tomaatjes. De mogelijkheden zijn eindeloos.’’

Pastinaak stamppot met ketjapchampignons

Met dit recept maak je een herfstige stamppot op basis van pastinaak.

Volledig scherm recept uit de Stamppotbijbel © De stamppotbijbel

Ingrediënten:

- 1 kg kruimige aardappelen

- 1 kg pastinaak

- 1 bosje krulpeterselie

- 200 g champignons

- 2 el ketjap manis

- 1 el olijfolie

- 100 ml volle melk

- Gezouten roomboter

- Zout en peper