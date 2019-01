Stamppotje van broccoli met shoarma

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 kilo aardappelen, geschild en in grote stukken

- 1 kilo broccoli, in roosjes

- 1 ui, gesnipperd

- 500 gram kipshoarma, in reepjes

- 250 gram champignons, in plakjes

- 1 rode paprika, in blokjes

- Olijfolie of boter om in te bakken

- Zout en peper