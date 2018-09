Starbucks' eerste filiaal in Italië verhit de gemoederen

Het is gewaagd, weten ze bij Starbucks, om Italianen te leren hoe je koffie kunt drinken. Maar Howard Schultz, de voormalige hoogste baas van de koffieketen, vindt dat de cirkel nu rond is. Het was in Milaan dat hij destijds in 1983 ontdekte hoe koffie mensen bij elkaar kan brengen. Een wereldwijde groei volgde. En nu was het tijd voor Italië.

Het gebouw is indrukwekkend: als een operagebouw, met veel koper, steen en glas waardoor het een industriële sfeer heeft gekregen. Bezoekers kunnen het hele proces van koffie maken volgen. 'Het begint met groene koffie die uit juten zakken wordt gegoten, vervolgt zijn weg naar de koffiebrander, wordt geveegd op koelplateaus en bereikt een dramatisch crescendo als de 6,5 meter hoge bronzen vat zich ontvouwt als een bloeiende bloem', zoals Starbucks het zelf beschrijft. Als de koffie uit de speciale ontgassingsruimte komt, suist de koffie boven je hoofd door de koperen pijpen in de silo's bij de koffiebars. Een hele ervaring. Maar... dit lijkt niet op Starbucks, signaleert Danilo Scuri op zijn twitteraccount, want deze koffietent heeft een Italiaanse stijl. Dat klopt ook wel: de kenmerkende zeermeermin is niet te zien van buitenaf. Er zijn meer verschillen, vindt Stefania Bartolozzi: er staan geen frappuccino's en andere koffiedrankjes op het menu. Is het eigenlijk wel een Starbucks, vraagt een andere twitteraar zich af. Geen donuts, geen frozen cappuccino's, geen verkeerd gespelde namen op je beker. Is het niet gewoon een Italiaanse bar?

Voor kinderen

De prijzen zijn ook een issue. Een espresso kost 1,80 euro en dat betekent volgens journalist Mara Monti dat de andere bars ook hun prijzen zullen verhogen, twittert zij.

Luca Capasso, die zelf in Napels woont, lijkt blij te zijn dat het niet zijn stad is waar Starbucks is neergestreken. Hij post een foto van een traditioneel Napoletaans koffiezetapparaat met de tekst 'Moka Napoletana is voor mannen. Starbucks is voor kinderen.'



Verbazing is er ook. Wel een Starbucks in Milaan, maar niet in Rome? Dat is onbeschoft, vindt ene Livia. En Josephine McKenna, een journalist die in Rome woont, aanschouwt het debat met verwondering. ,,Mama mia. Is de opening van de Starbucks in Milaan een aanval op ons nationaal erfgoed?''