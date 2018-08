Steeds meer mensen wereldwijd verslingerd aan cognac

Koken & etenNiet champagne, maar cognac is na wijn het grootste Franse alcoholische succes in de wereld. Het afgelopen boekjaar werd een record van 206 miljoen flessen cognac verkocht in de wereld, ruim 8 procent meer dan het jaar ervoor. De omzet bedroeg 3,2 miljard euro: een stijging van 5,4 procent.

,,Het is een historisch jaar geweest, zowel in omzet als volume'', aldus de branchevereniging van Franse cognacproducenten (BNIC). In twintig jaar tijd is de verkoop bijna verdubbeld. Nederland staat op nummer 10 in de ranglijst van landen waar de meeste cognac wordt gedronken: vorig jaar werden 3,1 miljoen flessen in Nederland verkocht.

Vorig jaar exporteerde Frankrijk in totaal voor ruim 4 miljard euro aan diverse soorten sterke drank, blijkt uit cijfers van de Federatie van Franse Drankexporteurs (FEVS). Daarvan was maar liefst 75 procent (3 miljard euro) op het conto van cognac te schrijven. Champagne, die valt in de categorie 'lichtere alcoholische drank', was goed voor een omzet van 2,8 miljard euro.

Volledig scherm Snoop Dogg houdt net als veel andere rappers van cognac. © Getty Images Cognac is ook de Franse drank die het vooral internationaal goed doet. Van bordeauxwijnen gaat 42 procent naar het buitenland, van champagne 57 procent en van cognac maar liefst 98 procent.

De belangrijkste afzetmarkt is en blijft de VS. Daar werden in het boekjaar 2017-2018 ruim 86 miljoen flessen verkocht, zo'n 9 procent meer dan het jaar ervoor.

Dat succes is mede te danken aan Amerikaanse rappers. In 2001 nam Busta Rhymes - samen met P. Diddy en Pharrell Williams Pass the Courvoisier op, met een clip waarin de cognac weelderig stroomt. De verkoop van dat betreffende merk in de Verenigde Staten zou daarna met 30 procent zijn gestegen.

Ook Kanye West zong met naam en toenaam over Franse cognacmerken. Rapper 50 Cent postte vorig jaar op Instagram nog een foto van zichzelf bij een Franse cognacproducent. Ook Snoop Dogg en A$AP Rocky poseren graag met een fles cognac.

Verre Oosten

Quote Grote drankprodu­cen­ten kozen voor nieuwe strategieën om de markt te heroveren Adviesbureau Marketing to China Na de Verenigde Staten zijn Singapore (26,6 miljoen flessen) en China (26,2 miljoen) de belangrijkste afzetmarkten. De export naar het Verre Oosten groeide afgelopen boekjaar met 13,5 procent.

Die toename is opmerkelijk. In China werd cognac lange tijd gezien als een extreem luxeproduct, dat vaak als 'cadeau' werd aangeboden. Nadat de regering in Peking een aantal jaren geleden een anticorruptiecampagne was begonnen, stagneerde de cognacafzet.

,,Na drie jaar van crisis trok de afzet weer aan. Grote drankproducenten kozen voor nieuwe strategieën om de markt te heroveren'', concludeerde adviesbureau Marketing To China eerder dit jaar.

Vooral rijke jonge ondernemers in Azië kiezen anno 2018 graag voor Franse luxe. Rémy Cointreau maakte bekend in het eerste kwartaal van dit jaar 18 procent meer cognac in China te hebben verkocht. Een van de succesnummers: de duizenden dollars kostende fles Louis XIII. ,,De goede resultaten nu laten zien dat de Chinezen structureel belangstelling houden voor cognac'', aldus BNIC-voorzitter Patrick Raguenaud.

Punt van zorg

Toch is er ondanks de jubelstemming wel één grote zorg: de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Vooralsnog lijkt een ware handelsoorlog niet los te barsten, maar 'het is ons grote punt van zorg', zei Raguenaud kortgeleden in een interview in Le Monde.