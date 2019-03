Steeds meer voedsel gered van de prullenbak door app

De app Too Goo To Go breidt flink uit. Momenteel doen 1100 winkels mee op de app en met 450.000 geregistreerde gebruikers heeft Too Good To Go naar eigen zeggen weten te voorkomen dat er ruim 300.000 maaltijden werden weggegooid. De app zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan. Via de app kan je checken of er in de buurt ergens voedseloverschotten zijn. Die kan je voor een fractie van de prijs bestellen én vervolgens ophalen.