Stef deed mee aan suiker-challenge: ‘Ik check nu vaker de verpakking als ik iets koop’

Koken & etenMorgen is de start van de Nationale Suiker Challenge. In deze week roept het Diabetes Fonds Nederlanders op om een hele week lang geen toegevoegde suikers te eten. ,,Ik merkte toen pas hoeveel suiker ik aan mijn kinderen gaf", laat oud-deelnemer Sylvia Heinsmann weten.

Er zijn al meer dan 25000 aanmeldingen voor De Nationale Suiker Challenge dit jaar. Deze mensen gaan een hele week alleen maar gerechten zonder toegevoegde suikers eten. ,,Mensen zien tijdens deze week vaak pas hoeveel suikers zij binnen krijgen. Na de Suiker Challenge van 2018 gaf de helft van de deelnemers aan bewuster om te gaan met de suikerinname”, aldus Lara Schreuder van het Diabetes Fonds.

Oud-deelnemers Sylvia Heinsmann (50) en Stef Kuijt (18) vertellen over hoe zij hun eerste week zonder toegevoegde suikers hebben ervaren, hoe het hun leven verder heeft beïnvloed en geven tips.

Wat was voor jullie de aanleiding om mee te doen?

Kuijt: ,,Ik was vooral heel nieuwsgierig. Ik dacht altijd dat ik wel gezond at. Dat doe ik ook wel, maar hiermee kwam ik erachter dat sommige dingen helemaal niet zo gezond zijn, terwijl ik dat wel dacht. Daar was het wel heel goed voor.” Ook voor Heinsmann kwam het vooral voort uit nieuwsgierigheid: ,,Ik las erover op het internet en het sprak mij wel aan. Ook zijn vrouwen vaak bezig met verschillende diëten en ik wilde kijken wat voor resultaat hieruit zou komen.”

Volledig scherm © Shutterstock Waar waren jullie het meest verbaasd over?

Heinsmann: ,,Ik kwam erachter dat er heel veel ‘verstopte suikers’ zijn. Een cola zero of een suikervrij drankje zijn vaak helemaal niet gezond en er zitten op een andere manier toch suikers in verstopt. Ik ben ook geschrokken van wat kinderen eten en drinken qua suikers. Al die pakjes drinken en koekjes bevatten zoveel suiker, daar was ik echt door verrast.‘’ Kuijt: ,,Ik had vooral gedacht dat het moeilijker zou zijn. Je mocht eigenlijk meer eten dan normaal. Ik vond het wel verrassend moeilijk om de boodschappen te doen, je moest op zoveel letten. Daarnaast vond ik het ook raar om te zien hoeveel suiker er in ketchup en kipfilet zit.”



Hoe voelden jullie je tijdens de week zonder toegevoegde suikers?

Heinsmann: ,,Ik merkte een hele boel verschillen. De grootste twee zijn dat ik veel meer energie had en veel beter sliep. Dat klinkt ook wel logisch want voor het slapen gaan eet je anders nog iets voor de tv, maar daar lette je nu op. Ook had ik veel minder hoofdpijn.‘’ Kuijt herkent dit: ,,Ik merkte dat ik de hele dag door genoeg energie had. Het was niet zo dat ik het ene moment heel veel energie had en het andere heel weinig, wat ik anders wel merk.”

Hielden jullie het na die ene week nog langer vol?

Kuijt: ,,Ik heb wel gewoontes overgenomen die ik in die week had. Zo neem ik naar school wat tomaatjes mee als snack, dat is ook gewoon lekker. Ik check ook vaker de verpakkingen als ik iets koop. Dat zijn wel dingen die je bijblijven.”

Heinsmann: ,,Ja, ik ben er veel bewuster door gaan eten. Het gaat vrij automatisch om dan door te gaan. Natuurlijk eet ik zo nu en dan wel een snicker of iets anders lekkers, maar dat doe je dan wel bewust. Ik doe geen suiker meer in mijn thee of koffie, ook geen stevia want dat is ook niet goed. Met de drie grote maaltijden per dag let ik er zeker nog heel veel op.‘’

Welke tips willen jullie meegeven aan de mensen die het morgen voor het eerst gaan doen?

Kuijt: ,,Blijf vooral nieuwsgierig. Je leert er veel van en je kunt gewoon heel lekker eten. Blijf ook gewoon doorgaan, als je het heel zwaar hebt, onthoud dan dat het maar voor één week hoeft te zijn. Dat is eigenlijk heel weinig.” Heinsmann zegt dat je niet bang moet zijn om vragen te stellen. ,,Je kunt op Instagram vragen stellen aan de in-house-diëtiste Kim Brouwers van het Diabetes Fonds. Ik deed dit bijvoorbeeld toen er een recept online stond met granola, ik ben daar helemaal niet van. Ik vroeg toen hoe ik dat het beste kon vervangen en ze gaven meteen advies. Het is een stuk makkelijker vol te houden als je alles gewoon lekker vindt. Ik was twee centimeter kwijt in één week, dat kan iedereen maar dan moet je het wel volhouden.”