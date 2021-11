Stephanie (28) is Nederlands kampioen kant-en-klare maaltijden maken: ‘De saus bepaalt de smaak’

Stephanie Beuze (28) uit Nijverdal is uitgeroepen tot Nederlands Kampioen in het bereiden van kant-en-klare maaltijden en ovenschotels. De smaak van haar ‘herfstschotel’ werd door de Noordelijke Slagers Manifestatie beoordeeld als ‘perfect’.

1. Is dat een soort ‘Heel Holland Bakt’ waar je aan mee gedaan hebt?

„Nee hoor, het is geen live cooking evenement. Ik werk bij slagerij Heuver Plaza en eigenlijk hebben we als team het recept voor deze herfstschotel bedacht. We hebben dit gerecht kant-en-klaar moeten afleveren in Groningen om het te laten beoordelen door een deskundige jury.”

2. En waar let de jury op?

„Ze letten op de reuk, smaak, presentatie en het uiterlijk. Maar ook op de verhoudingen in ingrediënten die voor de schotel zijn gebruikt. Er zijn honderden inzendingen binnen gekomen, verdeeld over vier categorieën. Dus de jury heeft wel wat te doen gehad.”

3. Kun je een tipje van de sluier oplichten?

„De ingrediënten bestaan uit aardappelen, paddenstoelen, gehakt en andere wintergroenten. Maar het geheim van de smid is de saus die er doorheen zit om het geheel bindend te maken. En daar gaan we natuurlijk helemaal niets over verklappen, want die bepaalt de smaak van de schotel.“

4. Hoe komt het dat je zo goed bent in het bedenken van gerechten?

„Omdat het mijn grote passie is om iets origineels te bedenken. En wanneer iets je passie is, ben je daar ook goed in. Al vanaf kinds af zijn koken en bakken het liefste wat ik doe. Veel mensen vinden het elke dag maar lastig om te bedenken wat ze gaan eten. Dat is bij mij dus net andersom, want ik denk iedere keer ‘ja, ik mag weer’.”

5. Is de keuken dan ook jouw favoriete plek thuis?

„Eigenlijk wel, want als ik niet hoef te werken ben ik er de hele dag te vinden. Koken is voor mij pure ontspanning. Vaak hebben we ‘s avonds ook verschillende mensen aan tafel die mee-eten. Van die gezelligheid geniet ik enorm. En als je dan ook nog fijne reacties krijgt op het eten dat je gemaakt hebt, is dat helemaal mooi.”

